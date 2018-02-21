Президент Сербии передал письмо для Путина

Президент Сербии передал Лаврову письмо для Путина

«Я передал министру Лаврову письмо для президента Путина в благодарность за все, что он сделал для развития хороших двусторонних отношений двух стран и в надежде, что мы их еще больше разовьем», — сказал президент Сербии, сообщает РИА Новости. В среду президент Сербии Александр Вучич передал главе МИД России Сергею Лаврову письмо для президента Владимира Путина со словами благодарности за вклад в развитие двусторонних отношений. Об этом рассказал Вучич в ходе визита в Сербию Лаврова. Министр иностранных дел провел встречу с главой Сербии в правительственной вилле «Мир», после этого они сделали заявления для журналистов.

Также он сообщил, что в письме пригласил президента России совершить официальный визит в Сербию.

Двухдневный визит главы МИД приурочен к 180-летию установления дипотношений между Россией и Сербией. 23 февраля 1838 года сербский князь Милош Обренович провел встречу в своей резиденции в Крагуеваце с первым российским консулом Герасимом Ващенко.

Ранее сообщалось, что Вучич заявил, что Сербия не будет присоединяться к санкциям Запада в отношении России.