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Президент Сербии передал письмо для Путина
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Президент Сербии передал Лаврову письмо для Путина 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: МИД России / Flickr
В среду президент Сербии Александр Вучич передал главе МИД России Сергею Лаврову письмо для президента Владимира Путина со словами благодарности за вклад в развитие двусторонних отношений. Об этом рассказал Вучич в ходе визита в Сербию Лаврова. Министр иностранных дел провел встречу с главой Сербии в правительственной вилле «Мир», после этого они сделали заявления для журналистов.
«Я передал министру Лаврову письмо для президента Путина в благодарность за все, что он сделал для развития хороших двусторонних отношений двух стран и в надежде, что мы их еще больше разовьем», — сказал президент Сербии, сообщает РИА Новости.
Также он сообщил, что в письме пригласил президента России совершить официальный визит в Сербию.
Двухдневный визит главы МИД приурочен к 180-летию установления дипотношений между Россией и Сербией. 23 февраля 1838 года сербский князь Милош Обренович провел встречу в своей резиденции в Крагуеваце с первым российским консулом Герасимом Ващенко.
Ранее сообщалось, что Вучич заявил, что Сербия не будет присоединяться к санкциям Запада в отношении России.
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