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Губернаторов будет охранять Росгвардия
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Губернаторов будет охранять Росгвардия 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: РИА Новости
У Росгвардии появятся полномочия по обеспечению безопасности губернаторов. Закон об этом Госдума приняла окончательно.
Чтобы получить такую охрану, глава региона должен будет обратиться к президенту с обоснованной просьбой обеспечить его безопасность. Если глава государства посчитает нужным, то даст поручение Росгвардии.
Кроме того, решение об организации охраны может быть принято на основании оперативной информации силовых ведомств. К примеру, если обнаружится угроза для жизни главы региона.
Оплачивать услуги гвардейцев будут из региональных бюджетов, при этом тарифы предстоит определить федеральному правительству.
В настоящее время к числу задач Росгвардии относится охрана особо важных, режимных и других объектов.
Впрочем, замдиректора Росгвардии Сергей Лебедев рассказал депутатам, что войска Росгвардии уже охраняют некоторых губернаторов: еще в 2013 году глава государства утвердил решение оперативного совещания Совбеза об обеспечении безопасности 17 глав регионов.
Закон вступает в силу по истечении 180 дней после официального опубликования. В сопроводительных материалах уточняется, что реализация законопроекта не потребует дополнительных ассигнований из федерального бюджета.
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