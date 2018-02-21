Губернаторов будет охранять Росгвардия

У Росгвардии появятся полномочия по обеспечению безопасности губернаторов. Закон об этом Госдума приняла окончательно.

Чтобы получить такую охрану, глава региона должен будет обратиться к президенту с обоснованной просьбой обеспечить его безопасность. Если глава государства посчитает нужным, то даст поручение Росгвардии.

Кроме того, решение об организации охраны может быть принято на основании оперативной информации силовых ведомств. К примеру, если обнаружится угроза для жизни главы региона.

Оплачивать услуги гвардейцев будут из региональных бюджетов, при этом тарифы предстоит определить федеральному правительству.

В настоящее время к числу задач Росгвардии относится охрана особо важных, режимных и других объектов.

Впрочем, замдиректора Росгвардии Сергей Лебедев рассказал депутатам, что войска Росгвардии уже охраняют некоторых губернаторов: еще в 2013 году глава государства утвердил решение оперативного совещания Совбеза об обеспечении безопасности 17 глав регионов.

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после официального опубликования. В сопроводительных материалах уточняется, что реализация законопроекта не потребует дополнительных ассигнований из федерального бюджета.