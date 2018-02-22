США выдвинули России категоричное требование

США выдвинули требования к России как условие отказа от размещения новой ракеты

Зампомощника министра обороны США по вопросам ядерной и ракетной оборонной политики Роберт Суфер рассказал, какие требования Вашингтона должна выполнить Россия, чтобы США отказались от размещения новой крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении.

Он сослался на ядерную доктрину США, заявив, что Россия должна «вновь начать соблюдать РСМД». Кроме того, от Москвы ждут возобновления переговоров по сокращению тактического ядерного оружия. Также США заявили, что Россия должна «изменить свое агрессивное геополитическое поведение на международной арене».

«Нам не нужно будет ее размещать», — заявил Суфер. В случае выполнения этих условий, США могут «поговорить о крылатой ракете морского базирования», передает РИА «Новости»

Он отверг обвинения в неискренности США по данному вопросу.

Суфер сказал, что в новой ядерной доктрине США говорится о примерно 2 тыс. российских нестратегических ядерных вооружениях, но в действительности эта цифра может быть больше.

«В долгосрочной перспективе мы обеспокоены тем, что их запасы тактического ядерного оружия возрастут, станут больше», — заявил Суфер. Ядерную доктрину США он назвал ответом на «российскую стратегию, российскую доктрину, учения», за которыми наблюдал Вашингтон. Суфер заявил, что у США «не было выбора», нужно было «что-то сделать, чтобы ответить на это».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новой американской ядерной доктрине.

Напомним, появились данные о новом виде ядерного оружия США.