Почти 5 тысяч человек на Сахалине и Курилах проголосуют на выборах досрочно

"Досрочное голосование в труднодоступных местностях Сахалинской области пройдет с 25 февраля по 17 марта. Всего на территории региона раньше 18 марта планируют проголосовать порядка 70 отдельных групп избирателей. Это работники маяков, гидрометеостанций, военнослужащие, а также сотрудники нефтегазовых предприятий, работающих в непрерывном режиме на севере Сахалина", — рассказал начальник организационно-правового отдела избиркома Алексей Большаков. Почти пять тысяч жителей труднодоступных районов Сахалина и Курильских островов проголосуют на выборах президента РФ досрочно, сообщили РИА Новости в среду в избирательной комиссии Сахалинской области.

"Обычно на досрочных выборах голосуют порядка 1-1,5% от всех избирателей региона. И избирательная комиссия обязана дойти до каждого человека, находящегося в труднодоступном месте и не имеющего возможности явиться на участок", — сказал Большаков. Около тысячи человек из голосующих досрочно — это жители труднодоступных мест. Еще четыре тысячи — моряки, которые в день выборов будут находиться в плавании на судах. По словам Большакова, избирательные участки будут образованы на 160 судах, которые в день выборов могут находиться где угодно, главное условие — быть приписанным к одному из портов: Холмску, Корсакову или Невельску.

Члены избиркома заедут на маяки Вандерлинде, Кастрикум на острове Уруп, маяк на Монероне, на мысе Крильон (юг Сахалина), маяки Васильева, Курбатова, Чебуйный на северных Курилах, в том числе и на острове Шумшу, маяк Ловцова на южных Курилах. Проголосуют досрочно работники гидрометеостанций на острове Монерон, мысе Крильон, Комрово в Ногликском районе, на мысе Погиби (север Сахалина).

К труднодоступным местам члены избирательных комиссий будут добираться с помощью вертолетов и высокопроходимых автотранспортных средств.