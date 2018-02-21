«В списках не значатся»: Журналистов не пустили на встречу с Грудининым

Двадцать первого февраля в Москве журналистов Life и «Новой газеты» не пустили на мероприятие, в котором участвовал кандидат в президенты России Павел Грудинин КПРФ ). Об этом сообщает Life

По данным издания, корреспонденты не смогли попасть на встречу политика с коллективом Московского инструментального завода.Life утверждает, что журналисты прошли «все необходимые процедуры для аккредитации». В КПРФ заявили, что представители двух изданий «не значатся в списках по непонятным причинам».

В «Новой газете» ситуацию пока не прокомментировали. Накануне, 20 февраля, издание Life опубликовало материал, в котором утверждалось, что у семьи Грудинина есть недвижимость в Латвии. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал появление этой информации «очередной провокацией».