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Собчак: апелляция на решение ВС готова
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Собчак заявила, что апелляция на решение ВС по регистрации Путина готова 

ТАСС 20 февраля 2018
Фото: ТАСС
Кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак заявила о том, что апелляционная жалоба на решение Верховного суда (ВС), который признал законным регистрацию Владимира Путина кандидатом на выборах, готова.
"Мы не сдаемся, уже сегодня адвокат Илья Новиков подготовил документы для следующего шага — обращения в апелляционную коллегию Верховного суда РФ", — сказала Собчак в среду на пресс-конференции в ТАСС.
"Независимо от решения Верховного суда, которое было ожидаемым, вопрос этот не закрыт. По сути дела, суд вообще не занимался вопросом, имеет ли кто-то право баллотироваться больше двух раз", — добавила она.
По мнению Собчак, ВС "просто не отменил регистрацию конкретного человека".
"Это не закрывает тему, а, наоборот, эту тему открывает", — подчеркнула она.
Ранее Верховный суд отклонил иск Собчак с требованием отмены регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента. При вынесении решения суд сослался на толкование Конституционного суда о том, что закон ограничивает занятие президентского поста двумя сроками подряд, а не двумя сроками в принципе.
Собчак выдвинута на выборы президента от партии "Гражданская инициатива", Путин баллотируется как самовыдвиженец. Выборы пройдут 18 марта.
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