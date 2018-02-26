Ещё
Собчак и Жириновский снова повздорили на дебатах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собчак и Жириновский снова повздорили на дебатах 

Газета.Ru 26 февраля 2018
Фото: Телеканал «Россия 1»
Кандидаты в президенты России Ксения Собчак и Владимир Жириновский снова поругались на дебатах по телеканалу "Россия 1".
В частности, Жириновский назвал Собчак "девочкой с улицы", которая "ничем не управляла".
"При Брежневе вас бы уже загнали в психушку", — сказал лидер ЛДПР, обращаясь к оппонентке.
Собчак возмутилась и заявила, что Жириновский "занимается клоунадой уже 25 лет".
"Вы просто хамите людям все время", — заключила Собчак.
1 марта Жириновский и Собчак устроили перепалку из-за родственников в ходе дебатов.
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
Газета.Ru: последние новости
Посольство России уличило Госдеп в искажении реальности Посольство Украины заявило, что не получало письмо от Собчак Кадыров прокомментировал видео, на котором Путин чеканит мяч
 Ещё 351 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму ответили на слова Собчак599
Стало известно о героическом поступке пилота Ан-26304
Названы сроки достижения США военного паритета с РФ269
Грудинин извинился перед Собчак21
Украинские СМИ отреагировали на крушение Ан-26196
Видео
01:18
Украинские СМИ отреагировали на крушение Ан-26
Украина Происшествия
01:42
Пост оппозиционера о крушении Ан-26 вызвал гнев в Сети
Интернет Общество
00:37
Доской по голове. Как в Ростове работают с дебоширами
Происшествия
00:44
Киркоров откровенно о внебрачном сыне
Шоу-бизнес
00:40
Что погубило Ан-26
Происшествия
00:34
Собчак попросила у Киева разрешения въехать в Крым
Политика
01:11
Кто победит в газовой войне России и Украины
Экономика
01:11
Украина атакует: «Газпром» жалуется
Украина Компании
01:14
Путин отреагировал на крушение Ан-26 в Сирии
Политика
01:50
К чему приведет снятие Грудинина с выборов
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение