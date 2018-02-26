Собчак и Жириновский снова повздорили на дебатах 

Кандидаты в президенты России Ксения Собчак и Владимир Жириновский снова поругались на дебатах по телеканалу "Россия 1".
В частности, Жириновский назвал Собчак "девочкой с улицы", которая "ничем не управляла".
"При Брежневе вас бы уже загнали в психушку", — сказал лидер ЛДПР, обращаясь к оппонентке.
Собчак возмутилась и заявила, что Жириновский "занимается клоунадой уже 25 лет".
"Вы просто хамите людям все время", — заключила Собчак.
1 марта Жириновский и Собчак устроили перепалку из-за родственников в ходе дебатов.
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").