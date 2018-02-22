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«Гроза капитализма»: вокруг Грудинина разразился скандал
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Штаб Жириновского пожаловался на Грудинина в избирком из-за участия ребенка в агитации 

ФБА «Экономика сегодня» 1 час назад
Фото: Reuters
Штаб лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Челябинске подал жалобу в местный облизбирком из-за видеоролика с агитирующей в поддержку кандидата от КПРФ Павла Грудинина школьницей.
Либерал-демократы ознакомились с видеороликом, появившимся в начале февраля на странице челябинского штаба Грудинина, и усмотрели в нем явные признаки использования несовершеннолетних в предвыборной кампании. Девочка в красном галстуке декламировала стихи о "человеке огромной русской воли", "грозе капитализма" у которого в совхозе нет "пустого поля".
"Дрожи, дрожи буржуйское ворье!" — цитирует ребенка URA.ru, отмечая, что девочку под аплодисменты наградили на заседании обкома КПРФ за победу во Всероссийском конкурсе чтецов.
Челябинский облизбирком обратился к КПРФ с просьбой удалить ролик с агитирующим ребенком со страницы штаба в "ВКонтакте" из-за нарушения пункта 6 статьи 49 закона "О выборах президента Российской Федерации".
Напомним, что в Екатеринбурге власти готовятся демонтировать незаконно установленные в поддержку Грудинина билборды.
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 Ещё 5 источников 
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