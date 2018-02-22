«Гроза капитализма»: вокруг Грудинина разразился скандал

Штаб Жириновского пожаловался на Грудинина в избирком из-за участия ребенка в агитации

"Дрожи, дрожи буржуйское ворье!" — цитирует ребенка URA.ru, отмечая, что девочку под аплодисменты наградили на заседании обкома КПРФ за победу во Всероссийском конкурсе чтецов. Либерал-демократы ознакомились с видеороликом, появившимся в начале февраля на странице челябинского штаба Грудинина, и усмотрели в нем явные признаки использования несовершеннолетних в предвыборной кампании. Девочка в красном галстуке декламировала стихи о "человеке огромной русской воли", "грозе капитализма" у которого в совхозе нет "пустого поля".

Челябинский облизбирком обратился к КПРФ с просьбой удалить ролик с агитирующим ребенком со страницы штаба в "ВКонтакте" из-за нарушения пункта 6 статьи 49 закона "О выборах президента Российской Федерации".

Напомним, что в Екатеринбурге власти готовятся демонтировать незаконно установленные в поддержку Грудинина билборды.