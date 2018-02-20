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Зюганов проверит недвижимость Грудинина
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Зюганов проверит, есть ли у Грудининых дома в Латвии 

Вести.Ru 2 часа назад
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал, что проверит информацию о наличии у Павла Грудинина недвижимости в Латвии.
>> Грудинин ответил Памфиловой
Как сообщает "Интерфакс", на пресс-конференции Зюганову задали вопрос о наличии у Грудинина двух особняков и нескольких земельных участков в Латвии, а также о том, что он имеет вид на жительство в этой стране, которая входит в НАТО.
"Это очередная провокация", — заявил Зюганов.
Вместе тем, отвечая на уточняющий вопрос, Зюганов сказал: "Посмотрим, проверим".
Накануне появились сообщения о том, что Грудинин стал членом КПРФ. Однако позже эту информацию в партии опровергли. Там заявили, что Грудинину вручили не партбилет, а медаль к 100-летию Красной армии.
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