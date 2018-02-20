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ЦИК рассмотрит жалобы Грудинина на телеканалы
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Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

В ЦИК рассмотрят жалобы Грудинина на предвзятость телеканалов 

РИА «ФедералПресс» 20 февраля 2018
Фото: РИА Новости
За последний месяц от Грудинина поступило несколько десятков обращений в ЦИК. Мониторинг показал, что большинство посвященных кандидату КПРФ сюжетов носят негативный характер. Если данный факт подтвердится, то СМИ предоставят ему возможность абсолютно бесплатно обнародовать опровержения, рассказал «Ведомостям» руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев.
«ФедералПресс» ранее писал: Павел Грудинин получил партийный билет КПРФ. Вручение билета прошло в подмосковном совхозе имени Ленина. Мероприятие состоялось накануне днем.
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