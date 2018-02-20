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Госдума хочет создать министерство виртуальной реальности
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В Госдуме предлагают создать министерство новых технологий и виртуальной реальности 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предлагает создать в России министерство новых технологий и виртуальной реальности. Письмо с соответствующей инициативой (есть в распоряжении RT) он направил правительству страны. Парламентарий пояснил, что сегодняшние технологии виртуальной реальности вышли за рамки компьютерных игр и позволяют полностью погрузить человека в другой мир. Поэтому их можно успешно использовать в образовании, туризме, торговле, военной подготовке, медицине, психологии и спорте.
Рынок технологий виртуальной реальности становится одним из самых перспективных на мировом рынке, отметил депутат. Тогда как создание отдельного министерства поможет России совершить прорыв и стать передовой страной в этой сфере.
«Нельзя упускать подобный шанс и оставаться в стороне от развития технологий, способных совершить революцию в науке и обществе… Виртуальная реальность — это новое пространство человеческих возможностей, способное вывести развитие образования, науки, медицины, промышленности и многое другого на более высокий уровень… Цель ведомства будет состоять в поддержке, разработке и изучении отрасли виртуальной и дополненной реальности в нашей стране, с использованием новых технологий для получения дополнительных доходов», — пояснил Чернышов.
Он уверен, что министерство поможет в цифровизации населения России, что будет способствовать развитию экономики государства и укреплению благосостояния граждан страны. Так, врачи с помощью VR смогут вести удалённый приём больных, а ученики школ получат возможность запоминать материал с помощью «полного погружения» в него, что сделает процесс обучения более интересным.
Ранее стало известно, что «Ростелеком» запустит единую биометрическую систему идентификации по голосу и фото.
RT на русском: последние новости
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