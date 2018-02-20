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Лужков рассказал о своей семье
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Юрий Лужков рассказал о своей семье и бизнесе супруги за границей 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина и его две дочери по-прежнему в основном живут за границей, но периодически приезжают в Россию, заявил он сам в интервью РИА Новости.
"Дела у супруги обстоят хорошо. Большую часть бизнеса она ведет на Западе, в нескольких странах Европы, в США. После того, как ей с девочками пришлось уехать из России, она выстроила совершенно новый, разнообразный бизнес", — сказал он.
По словам Лужкова, в бизнес Батуриной входят и гостиницы, и производство альтернативной энергии, а в последнее время еще и "строительство и строительные материал, которые она так любит и в сфере которых превосходно разбирается".
Экс-мэр Москвы добавил, что обе его дочери уже получили высшее образование. "Старшая — Елена — работает в одной из структур, связанных с гостиничным бизнесом. Младшая — Ольга — увлеклась дизайном интерьера и решила развить знания и профессиональные навыки и в этой сфере", — сообщил он.
При этом, как уточнил Лужков, его жена приезжает в России "довольно часто" — по делам и к друзьям. "Девочки приезжают не реже, в основном к друзьям и по семейным поводам, навещают бабушку", — отметил он.
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