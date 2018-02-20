Собчак прищемили за «Татлер»

Сеть общественных наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) подала в Центризбирком жалобу на Ксению Собчак. Наблюдатели требуют разобраться с публикацией статьи и фотосессии в СМИ, посвященных участвующей в президентской кампании телеведущей.

В жалобе указано, что на обложке мартовского номера журнала Tatler, которая появилась на сайте издания, крупным планом размещена фотография Собчак, а в анонсе номера написано, что фото и статья сделаны в жанре «Встреча с избирателем».

Согласно закону, сведения об условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях должны быть опубликованы СМИ не позднее, чем через 30 дней со дня официальной публикации о назначении выборов президента России.

В тот же срок в ЦИК или региональный избирком должна быть представлена информация о дате и источнике опубликования агитматериалов и сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ.

Tatler, по словам федерального координатора НОМ Елены Бабченкова, «этих требований не выполнил». «Журнал не опубликовал информацию о размере и других условиях по размещению агитационных материалов, отсутствуют и сведения об оплате материалов из избирательного фонда кандидата», — сказала Бабченкова агентству ТАСС.