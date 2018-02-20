Ещё
Собчак прищемили за «Татлер»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собчак прищемили за «Татлер» 

Ридус 2 часа назад
Фото: © Артем Геодакян/ТАСС
Сеть общественных наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) подала в Центризбирком жалобу на Ксению Собчак. Наблюдатели требуют разобраться с публикацией статьи и фотосессии в СМИ, посвященных участвующей в президентской кампании телеведущей.
В жалобе указано, что на обложке мартовского номера журнала Tatler, которая появилась на сайте издания, крупным планом размещена фотография Собчак, а в анонсе номера написано, что фото и статья сделаны в жанре «Встреча с избирателем».
Согласно закону, сведения об условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях должны быть опубликованы СМИ не позднее, чем через 30 дней со дня официальной публикации о назначении выборов президента России.
В тот же срок в ЦИК или региональный избирком должна быть представлена информация о дате и источнике опубликования агитматериалов и сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ.
Tatler, по словам федерального координатора НОМ Елены Бабченкова, «этих требований не выполнил». «Журнал не опубликовал информацию о размере и других условиях по размещению агитационных материалов, отсутствуют и сведения об оплате материалов из избирательного фонда кандидата», — сказала Бабченкова агентству ТАСС.
Ридус: последние новости
Германия назвала новые условия снятия санкций с России Полиция задержала 15 дольщиков, обвинивших Грудинина в воровстве Володин пояснил «феномена Путина» западным критикам
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ФРГ рассказали об «опасном» эффекте от речи Порошенко76
Программа «Время» осталась без Андреевой121
Доллару вынесли вердикт80
Киев назвал условия для ввода миротворцев в Донбасс
В Москве убили певца Петра Гару110
Видео
02:43
Зюганов сообщил о провокации Грудинина
Политика
01:35
Известную киевскую телеведущую избили в Харькове
Шоу-бизнес
00:51
Нищая спасла прихожан от дагестанского стрелка
Происшествия Другое
03:36
В Москве убили певца Петра Гару
Происшествия Шоу-бизнес
07:05
Раскрыто местонахождение грузинских снайперов с Майдана
В мире Украина
00:59
Украина требует от России денег за Керченский пролив
Украина В мире
00:33
Россияне не поддержали Собчак
Политика Выборы 2018
01:26
Запад боится отказа РФ от SWIFT
Экономика Другое финансы
00:35
Прокуратура выяснит подготовку пилота разбившегося Ан-148
Происшествия
04:04
Кремль ответил на обвинения во вмешательстве в выборы США
Политика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение