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Посол РФ опроверг «вмешательство» Москвы в мексиканские выборы
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Посол РФ опроверг «вмешательство» Москвы в мексиканские выборы 

Российская Газета 20 февраля 2018
Фото: Российская Газета
Москва не вмешивалась в предстоящие всеобщие выборы в Мексике. Об этом в очередной раз заявил посол РФ в латиноамериканской стране Эдуард Малаян.
"Выбор президента Мексики — это дело мексиканских избирателей, — цитирует РИА Новости слова высокопоставленного дипломата. — Все заявления и предостережения, что Мексика должна проявить бдительность в отношении российского вмешательства, голословны и бездоказательны".
Выборы в Мексике запланированы на первое июля. Ранее советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявлял, что Вашингтон видит первые признаки «российского вмешательства» в мексиканские выборы. Лидер правящей в Мексике партии Энрике Очоа заявил, что международные СМИ «задокументировали» интересы Москвы и Каракаса в поддержке кандидата от левых сил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
РФ неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборные процессы в разных странах. Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя якобы имевшее место вмешательство Москвы в выборы в США, Франции и ФРГ, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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