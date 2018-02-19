Избирательные участки откроются в дипмиссиях РФ на Украине

"Мы организуем участки для голосования в Киеве при посольстве, на территории генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, — сказал он. — Для того, чтобы обеспечить безопасность, в том числе, физическую, граждан РФ, которые захотят прийти и проголосовать, мы не только будем вести диалог со Службой безопасности Украины, с МВД Украины, но и обратились за помощью к представителям ОБСЕ, которые нам ответили согласием".

Избирательные участки на президентских выборах 18 марта будут открыты на Украине в посольстве России в Киеве и на территории консульств РФ в Харькове, Одессе и Львове. Об этом сообщил в понедельник российским журналистам член ЦИК России Василий Лихачев, который принимает участие в проходящей в Тель-Авиве конференции Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП) "Русские медиа: пространство, тенденции, перспективы".