Избирательные участки откроются в дипмиссиях РФ на Украине

Избирательные участки на президентских выборах 18 марта будут открыты на Украине в посольстве России в Киеве и на территории консульств РФ в Харькове, Одессе и Львове. Об этом сообщил в понедельник российским журналистам член ЦИК России Василий Лихачев, который принимает участие в проходящей в Тель-Авиве конференции Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП) "Русские медиа: пространство, тенденции, перспективы".
"Мы организуем участки для голосования в Киеве при посольстве, на территории генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, — сказал он. — Для того, чтобы обеспечить безопасность, в том числе, физическую, граждан РФ, которые захотят прийти и проголосовать, мы не только будем вести диалог со Службой безопасности Украины, с МВД Украины, но и обратились за помощью к представителям ОБСЕ, которые нам ответили согласием".
"В день голосования, 18 марта, они будут проводить соответствующие мероприятия по оценке той ситуации, которая может возникнуть, и реагировать", — добавил представитель ЦИК.
Лихачев отметил, что Украина на выборах в Государственную думу VII созыва 18 сентября 2016 года показала "самые тяжелые и плачевные" результаты. "Там набрали 0,6% [явки], на консульском учете там было немного, около 80 тыс. человек, но, тем не менее", — отметил он.