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МИД вызвал временного поверенного в делах Украины
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МИД вызвал временного поверенного в делах Украины в Москве 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Временный поверенный в делах Украины в Москве Руслан Нимчинский был вызван в понедельник в МИД РФ после нескольких нападений на здание Россотрудничества в Киеве, говорится в сообщении на сайте ведомства.
" (Ему) был заявлен решительный протест в связи с продолжающимися бесчинствами украинских националистов-русофобов, устроивших с подачи киевских властей 17 и 18 февраля 2018 года провокационные нападения на Российский центр науки и культуры (РЦНК) и представительство Россотрудничества, а также офисы российских банков в Киеве", — говорится в сообщении МИД РФ.
>> "Мы и далее будем громить российские объекты в Киеве
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