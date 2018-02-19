Россияне не поддержали Собчак

Опрос показал, как россияне относятся к Собчак

Большинство россиян — 70% — отрицательно относится к телеведущей Ксении Собчак , зарегистрировавшейся в качестве кандидата в президенты РФ, причем антипатии граждан выросли с октября прошлого года; положительно к ее решению баллотироваться в настоящее время относится 6% избирателей, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение"

Опрос "ФОМнибус" проводился 10-11 февраля в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ, в нем приняли участие 1500 респондентов.

Респондентам был задан вопрос: "Как Вы относитесь к Ксении Собчак — положительно или отрицательно?". Вариант "Отрицательно" выбрали 70% респондентов (для сравнения: 10 декабря 2017 года этот показатель был 58%, 29 октября — 49%). Нейтрально к Собчак относится 21% населения (10 декабря 2017 года вариант "нейтрально, мне все равно" выбрали 29%, 29 октября — 40%).

Вариант "положительно" выбрали 5% опрошенных (10 декабря 2017 года этот показатель был 6%, 29 октября — 7%). Ответ "не знаю, кто это" дали 4% респондентов (10 декабря 2017 года этот вариант ответа выбрали 6%, 29 октября — 2%). Затруднились ответить 1% опрошенных.

Также у участников опроса поинтересовались: "А как Вы лично относитесь к тому, что Ксения Собчак решила баллотироваться на пост президента — положительно или отрицательно?" Вопрос задавался всем, кроме тех, кто не знает, кто такая Собчак — отвечали 96% респондентов.

Большинство — 73% — выбрали вариант "отрицательно" (10 декабря 2017 года этот показатель был равен 69%, 29 октября — 70%). Ответ "нейтрально, мне все равно" дали 16% опрошенных (10 декабря и 29 октября 2017 года этот вариант выбрали по 20%). Положительно к намерению Собчак баллотироваться на пост президента относится 6% опрошенных (10 декабря 2017 года так отвечали 5%, 29 октября — 6%).

Фонд "Общественное мнение" — российская некоммерческая организация, занимающаяся социологическими исследованиями. Исследование проводилось ООО "инФОМ" в рамках заказа фонда "Общественное мнение" (проект ФОМ-ОМ). Статистическая погрешность исследования не превышает 3,6%. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента.