ЦИК сообщил о расходах избирательного фонда Сурайкина

Кандидат в президенты от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин потратил на предвыборную кампанию почти все средства, поступившие в его распоряжение, общие затраты составили 1,1 миллиона рублей, следует из данных ЦИК России

Ведомство приводит сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на 20 февраля. Всего к этому моменту на избирательный счет кандидата от "Коммунистов России" поступили около 1,2 миллиона рублей, израсходованы около 1,1 миллиона.