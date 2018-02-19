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КПРФ опровергла вступление Грудинина в партию
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В КПРФ опровергли данные о вступлении Грудинина в партию 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко опроверг информацию о том, что кандидат в президенты России Павел Грудинин стал членом партии.
«Павел Грудинин не вступал в КПРФ. Он остаётся беспартийным кандидатом в президенты, выдвинутым нашей партией и блоком народно-патриотических сил», — приводит Интерфакс его слова.
Он отметил, что Грудинину была вручена медаль к 100-летию Красной армии.
Ранее РИА Новости сообщило, что Грудинин вступил в КПРФ, получив партийный билет.
Позднее агентство исправило сообщение, уточнив, что кандидат в президенты России получил медаль, а не партийный билет.
RT на русском: последние новости
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