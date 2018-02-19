КПРФ опровергла вступление Грудинина в партию

В КПРФ опровергли данные о вступлении Грудинина в партию

«Павел Грудинин не вступал в КПРФ. Он остаётся беспартийным кандидатом в президенты, выдвинутым нашей партией и блоком народно-патриотических сил», — приводит Интерфакс его слова. Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко опроверг информацию о том, что кандидат в президенты России Павел Грудинин стал членом партии.

Он отметил, что Грудинину была вручена медаль к 100-летию Красной армии.

Ранее РИА Новости сообщило, что Грудинин вступил в КПРФ, получив партийный билет.

Позднее агентство исправило сообщение, уточнив, что кандидат в президенты России получил медаль, а не партийный билет.