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Названа дата послания Путина Федеральному собранию
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Стала известна дата послания Путина Федеральному собранию 

Рамблер 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин 1 марта огласит свое ежегодное послание Федеральному собранию. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сопредседателя избирательного штаба Путина Александра Румянцева.
>> Путин перенес послание Федеральному собранию
Ранее источники газеты в администрации главы государства говорили, что Путин выступит перед Федеральным собранием 27 февраля.
Первоначально СМИ писали, что мероприятие состоится 6 февраля, еще до начала официальной агитационной кампании для президентских выборов. По данным «Коммерсанта», текст послания «будет перекликаться» с тезисами предвыборной программы Путина.
В своем послании Федеральному собранию президент обычно рассказывает о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Также он называет в нем основные стратегические направления развития России. Традиционно это мероприятие проходило в декабре.
 Ещё 21 источник 
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