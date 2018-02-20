Названа дата послания Путина Федеральному собранию

Стала известна дата послания Путина Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 1 марта огласит свое ежегодное послание Федеральному собранию. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сопредседателя избирательного штаба Путина Александра Румянцева

Ранее источники газеты в администрации главы государства говорили, что Путин выступит перед Федеральным собранием 27 февраля.

Первоначально СМИ писали, что мероприятие состоится 6 февраля, еще до начала официальной агитационной кампании для президентских выборов. По данным «Коммерсанта», текст послания «будет перекликаться» с тезисами предвыборной программы Путина.

В своем послании Федеральному собранию президент обычно рассказывает о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Также он называет в нем основные стратегические направления развития России. Традиционно это мероприятие проходило в декабре.