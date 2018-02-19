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РФ призвала США прекратить «пещерный национализм» на Украине
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Посольство России призвало США прекратить «пещерный национализм» на Украине 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Getty Images
Посольство России в США потребовало от Соединенных штатов прекращения "пещерного национализма" на Украине и в других странах Восточной Европы, а также заявило, что радикалы на Украине могут вдохновляться примером американских властей, сообщает РИА "Новости".
"Ожидаем от вашингтонских официальных лиц прекращения практик поддержки пещерного национализма. Не только на Украине. Но и в других странах Восточной Европы. Это, как показывают события в Киеве, чревато погромами, эскалацией проявлений ксенофобии и экстремизма", — заявили в посольстве.
Также в российском посольстве считают, что политические радикалы на Украине "вдохновляются на подобные действия (вторжение украинских националистов в здание Россотрудничества в Киеве — "Газета.Ru") примером, который Вашингтон и подает".
Ранее сообщалось, что посольство России направило в МИД Украины ноту протеста после погрома в здании Россотрудничества.
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