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В Мексике окончательно выдвинули основных кандидатов в президенты
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В Мексике окончательно выдвинули основных кандидатов в президенты 

РИА Новости 19 февраля 2018
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 19 фев — РИА Новости. Основные политические силы Мексики в воскресенье окончательно утвердили своих кандидатов в президенты на предстоящих 1 июля выборах.
Они выдвигаются от трех коалиционных объединений. Коалиция «Все за Мексику» (правящая Институционно-революционная партия (ИРП), партия «Новый альянс» и «Зеленая экологическая партия») выдвинула бывшего министра финансов Хосе Антонио Мида. От коалиции «Вместе сделаем историю», в которую входят партия «Морена», «Партия труда» и партия «Социальная встреча», на выборы идет представитель левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор. От коалиции «Гражданский фронт за Мексику», в которую вошли Партия национального действия, Партия демократической революции и партия «Гражданское движение», — Рикардо Анайя.
Все три кандидата провели в воскресенье встречи со своими сторонниками и однопартийцами. Кандидат Мид заявил, что сфокусируется на борьбе с коррупцией. «Нас просят, чтобы мы отобрали оружие, деньги и собственность у преступников и коррупционеров. И это то, что мы сделаем», — заявил он.
Лопес Обрадор тоже обратился к коррупции, а также к месту личности в истории. «Я не предам народ Мексики. Я сознаю свою историческую ответственность и хочу, чтобы меня запомнили как хорошего президента. Я очень упрямый и настойчивый, и так же буду действовать на посту президента республики, упрямо и настойчиво борясь с коррупцией», — завил он.
Анайя также не обошел тему коррупции. «Я собираюсь бороться с организованной преступностью, но начну с той, что засела в кабинетах. Я собираюсь положить конец пакту о безнаказанности. Мести не будет, будет справедливость», — заявил он. Также Анайя пообещал не платить ни цента за строительство стены на границе с США.
Согласно последнему опросу издания SDP Noticias среди пользователей Facebook, за Лопеса Обрадора сейчас готовы проголосовать 38,4% избирателей. При этом на второй позиции идет кандидат от коалиции «Все за Мексику» Мид. Сейчас его поддерживают 25,7% опрошенных. На третьем месте находится Анайя от коалиции «Гражданский фронт за Мексику», пока он набирает 19,5% голосов.
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