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США превращаются в «посмешище для России»
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Трамп рассказал о превращении США в посмешище для России 

Lenta.ru 16 часов назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп заявил, что США стали посмешищем для России. Об этом он написал в своем Twitter.
«Если целью России было создание раздоров, расколов и хаоса в США, то они преуспели всеми этими слушаниями в комитетах, расследованиями и партийной ненавистью. В Москве надрывают животы от смеха. Поумней, Америка!», — написал он.
18 февраля американский лидер обрушился с критикой на ФБР, которое проглядело стрелка из Флориды, потому что слишком много времени тратило на расследование «российского вмешательства» в выборы президента 2016 года.
Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии. Российская сторона отвергает обвинения в причастности к взломам.
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