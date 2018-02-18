Ещё
США превращается в «посмешище для России»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп рассказал о превращении США в посмешище для России 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп заявил, что США стали посмешищем для России. Об этом он написал в своем Twitter.
«Если целью России было создание раздоров, расколов и хаоса в США, то они преуспели всеми этими слушаниями в комитетах, расследованиями и партийной ненавистью. В Москве надрывают животы от смеха. Поумней, Америка!», — написал он.
18 февраля американский лидер обрушился с критикой на ФБР, которое проглядело стрелка из Флориды, потому что слишком много времени тратило на расследование «российского вмешательства» в выборы президента 2016 года.
Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии. Российская сторона отвергает обвинения в причастности к взломам.
Lenta.ru: последние новости
Фото улыбающейся послу России Тимошенко нарекли спецоперацией Кремля Лавров вспомнил слова глав Третьего Рейха и встревожился Порошенко захотел запретить российский флаг во всем мире
 Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне обрушили цены на iPhone X
Стало известно о состоянии раненых в Кизляре20
Украине пригрозили дефолтом242
Рабинович объяснил «страх» Запада перед Украиной5
Семья Олега Сорокина покинула Россию397
Видео
05:28
Столтенберг нашел ответ на вмешательство РФ
Политика
00:51
В Дагестане мужчина обстрелял толпу на масленичных гуляниях
Происшествия
01:42
Галкина возмутило сжигание католического храма в Масленицу
Шоу-бизнес
00:41
Киев запретил въезд Водяному
В мире
02:50
«Что-то идет не так»: Климкин о срыве встречи в Мюнхене
Политика Украина
02:47
В Киеве закрыли несколько станций метро
Происшествия Украина
00:31
Компания опровергла данные СМИ о командире Ан-148
Происшествия
00:38
Россиянам пообещали морозы
Общество
03:12
Глава Нацразведки США поразился визитам русских
Политика
00:55
Под Киевом минивэн с детьми протаранил внедорожник
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение