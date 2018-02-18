«Пусть скажет правду об Ираке»: ответ Столтенбергу

«Пусть скажет правду об Ираке»: Пушков дал совет Столтенбергу

По словам Пушкова, в этом случае Столтенберг должен, в первую очередь, рассказать правду об агрессии США в Ираке, которую поддержала половина НАТО.

Столтенберг намерен бороться с Россией "фактами и правдой". Так пусть скажет правду об агрессии США в Ираке, поддержанной половиной альянса. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 17 февраля 2018 г.

Отметим, что ранее Столтенберг заявил, что обсуждал с Сергеем Лавровым возможное размещение миротворцев ООН в Донбассе.

Генсек признался, что никакого проработанного плана по этому вопросу в настоящее время не существует.

Вообще же миротворцев ООН невозможно отправить в Донбасс без согласия России. А позиции РФ и США в данном вопросе сильно отличаются. Москва не допустит размещения миротворцев на всей территории ДНР и ЛНР.

В свою очередь, Вашингтон не хочет давать согласие на размещение миротворцев только по линии разграничения. Это положит конец войне, но не даст Киеву совершать обстрелы и угрожать мирным жителям Донбасса.