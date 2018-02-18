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«Пусть скажет правду об Ираке»: ответ Столтенбергу
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«Пусть скажет правду об Ираке»: Пушков дал совет Столтенбергу 

ФБА «Экономика сегодня» 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга. Тот захотел «бороться с Россией фактами и правдой».
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По словам Пушкова, в этом случае Столтенберг должен, в первую очередь, рассказать правду об агрессии США в Ираке, которую поддержала половина НАТО.
Отметим, что ранее Столтенберг заявил, что обсуждал с Сергеем Лавровым возможное размещение миротворцев ООН в Донбассе.
Генсек признался, что никакого проработанного плана по этому вопросу в настоящее время не существует.
Вообще же миротворцев ООН невозможно отправить в Донбасс без согласия России. А позиции РФ и США в данном вопросе сильно отличаются. Москва не допустит размещения миротворцев на всей территории ДНР и ЛНР.
В свою очередь, Вашингтон не хочет давать согласие на размещение миротворцев только по линии разграничения. Это положит конец войне, но не даст Киеву совершать обстрелы и угрожать мирным жителям Донбасса.
Что касается Ирака, Владимир Путин еще в 2003 году выступил резко против интервенции. Однако США и их сателлиты все равно вторглись в Ирак под предлогом наличия там химического оружия. В конечном итоге, никакого оружия там не нашли.
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