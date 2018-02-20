Трамп раскрыл истинное отношение к России

Трамп раскрыл свое истинное отношение к России

Президент США Дональд Трамп заявил, что в отличие от своего предшественника на посту Барака Обамы занимает более жесткую позицию по отношению к России. Об этом хозяин Белого дома написал в своем Twitter.

«Просто посмотрите на факты», — призвал он. Глава государства также процитировал слова бывшего американского лидера о том, что нет ни одного свидетельства о вмешательстве в выборы президента.

…The President Obama quote just before election. That’s because he thought Crooked Hillary was going to win and he didn’t want to «rock the boat.» When I easily won the Electoral College, the whole game changed and the Russian excuse became the narrative of the Dems. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 февраля 2018 г. «Это слова Обамы незадолго до выборов. Это потому, что жуликоватая Хиллари [Клинтон] должна была победить и он не хотел раскачивать лодку», — подытожил Трамп, добавив, что демократы стали рассказывать «историю про Россию», когда он «с легкостью победил».

19 февраля Трамп обвинил Обаму в том, что тот «не предотвратил российское вмешательство».