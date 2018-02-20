Трамп раскрыл истинное отношение к России

Президент США Дональд Трамп заявил, что в отличие от своего предшественника на посту Барака Обамы занимает более жесткую позицию по отношению к России. Об этом хозяин Белого дома написал в своем Twitter.
«Просто посмотрите на факты», — призвал он. Глава государства также процитировал слова бывшего американского лидера о том, что нет ни одного свидетельства о вмешательстве в выборы президента.
«Это слова Обамы незадолго до выборов. Это потому, что жуликоватая Хиллари [Клинтон] должна была победить и он не хотел раскачивать лодку», — подытожил Трамп, добавив, что демократы стали рассказывать «историю про Россию», когда он «с легкостью победил».
…The President Obama quote just before election. That’s because he thought Crooked Hillary was going to win and he didn’t want to «rock the boat.» When I easily won the Electoral College, the whole game changed and the Russian excuse became the narrative of the Dems. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 февраля 2018 г.
19 февраля Трамп обвинил Обаму в том, что тот «не предотвратил российское вмешательство».
Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии. Российская сторона отвергает обвинения в причастности к взломам.