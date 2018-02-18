Глава Нацразведки США поразился визитам русских

Глава Нацразведки США заявил, что его удивляет отрицание Россией фактов «вмешательства в выборы»

Глава Национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил, что удивлён отрицанием российской стороной фактов, которые, по мнению Вашингтона, подверждают «вмешательство России в выборы» 2016 года в США. «Я поражён тем, что русские приезжают сюда каждый год, чтобы отрицать факты, независимо от того, кого они отправляют, включая министра иностранных дел», — цитирует Коутса РИА Новости. 16 февраля Министерство юстиции США предъявило обвинения 13 гражданам России и трём российским компаниям за якобы имевшее место вмешательство в американские политические процессы и президентские выборы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти обвинения абсурдом. Она отметила, что такова современная американская политическая реальность.