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Столтенберг нашел ответ на вмешательство РФ
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Столтенберг придумал, как противостоять российскому вмешательству 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Reuters
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс по-разному отвечает на вмешательство России в политику других государств. Об этом он сказал в интервью CNBC.
По словам Столтенберга, в НАТО видели «множество примеров» того, как Россия вмешивается в демократические процессы многих государств. При этом, добавил он, чтобы бороться с этим нужно усиливать кибербезопасность, а кроме того, оперировать фактами.
«Мы должны бороться с такой информацией при помощи фактов. Я не думаю, что лучшим способом ответить будет пропаганда, дезинформация с еще большим объемом пропаганды, но [противостоять] нужно фактами и правдой, » — отметил Столтенберг.
Также, по его словам, важны независимые СМИ.
16 февраля минюст США по результатам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера предъявил обвинения 13 россиянам за вмешательство в выборы президента США.
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