Лавров раскрыл секрет хорошего сна

Лавров рассказал, что перед сном думает о планах на грядущий день

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что перед сном думает о планах на следующий день. "Когда просто ложусь спать, конечно, в голове какие-то мысли, как и у любого человека", — отметил министр. "Но все чаще и чаще эти мысли трансформируются в то, как выстроить завтрашний день, если предстоят серьезные переговоры, либо как лучше решать какую-то проблему более долгосрочного плана — и засыпаешь хорошо, — поделился Лавров. — Это помогает". В интервью для документального фильма "Лидеры России" на "Первом канале" глава дипломатического ведомства рассказал, что во время командировок в самолете он обычно читает материалы к предстоящим переговорам.