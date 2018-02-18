Ещё
Лавров раскрыл секрет хорошего сна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров рассказал, что перед сном думает о планах на грядущий день 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что перед сном думает о планах на следующий день.
В интервью для документального фильма "Лидеры России" на "Первом канале" глава дипломатического ведомства рассказал, что во время командировок в самолете он обычно читает материалы к предстоящим переговорам.
"Когда просто ложусь спать, конечно, в голове какие-то мысли, как и у любого человека", — отметил министр.
"Но все чаще и чаще эти мысли трансформируются в то, как выстроить завтрашний день, если предстоят серьезные переговоры, либо как лучше решать какую-то проблему более долгосрочного плана — и засыпаешь хорошо, — поделился Лавров. — Это помогает".
ТАСС: последние новости
РФ готова к встрече "нормандской четверки" в Мюнхене в субботу Захарова: в Киеве наврали украинским гражданам про Тимошенко в Мюнхене Глава МИД ФРГ: ЕС может начать снимать санкции с РФ после ввода миссии ООН в Донбасс
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп связал дело стрелка из Флориды с вмешательством РФ116
Иран или Израиль? Россия сделала выбор137
Россиянам пообещали морозы4
В Германии назвали главную мировую угрозу80
«Что-то идет не так»: Климкин о срыве встречи в Мюнхене97
Видео
02:33
Новый инцидент произошел в печально известном детсаду
Происшествия
00:57
Опубликовано видео испытаний арктического ЗРК «Тор-М2ДТ»
Армия Оружие
03:24
Ваенга показала последствия своей болезни
Шоу-бизнес
00:57
«Бузова бьется в истерике»: Соловьев предупредил ведущую
Шоу-бизнес
03:32
Бузова «превзошла» себя
Шоу-бизнес
03:51
Австрия рассматривает «Северный поток-2» в позитивном ключе
В мире Европа
01:45
«Пиндосы»: Чичерина нашла виновных в ссоре c украинцами
Шоу-бизнес
00:24
СК назвал новую причину трагедии в детском саду
Происшествия
01:01
Работу «летающего радара» показали изнутри
Армия Оружие
01:41
Хохочущая 93-летняя бабушка взорвала Сеть
Интернет Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение