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Лавров вспомнил слова глав Третьего Рейха и встревожился
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Лавров вспомнил слова глав Третьего Рейха и встревожился 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в некоторых странах Евросоюза до сих пор чествуют пособников нацистских преступлений и сравнивают их с освободителями Европы. Его слова, сказанные на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент «Ленты.ру» в субботу, 17 февраля.
«На севере марши в честь неонацистов и символика активно используется: на Украине эмблема «Азова» (добровольческий батальон «Азов», участвовавший в боевых действиях против ополчения Донбасса — прим «Ленты.ру») совпадает с СС-овскими символами. Требования обучать детей на своем языке, запрет неугодных СМИ, нападения на храмы русской православной церкви — это отличительные черты национал-социализма», — пояснил министр.
«Как говорил великий русский ученый Василий Ключевский, история наказывает за незнание уроков», — подчеркнул Лавров.
Он напомнил, что именно в немецком Мюнхене 80 лет назад был заключен Мюнхенский сговор о разделе Чехословакии. Договоренность между Великобританией, Францией, Италией и Германией положило начало Второй мировой войне.
Лавров отметил, что позднее во время Нюрнбергского процесса главы Третьего рейха оправдывали сговор желанием вытеснить Россию. «Эти воспоминания особенно тревожны, если наложить их на реалии сегодняшнего дня, на попытки нечистоплотного искажения исторической правды о Второй мировой войне», — добавил глава российского МИДа.
Сергей Лавров представляет Россию на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности, начавшейся 16 февраля. В ней принимают участие около 20-ти глав государств и 80-ти министров иностранных дел и обороны. Главными темами конференции стали отношения ЕС и России, ситуация на Ближнем востоке и проблема Корейского полуострова, а также обеспечение безопасности в Европе.
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