«Стыдно это все слушать»: в РФ ответили на слова Порошенко

«Ему очень хочется, чтобы на карте мира вообще не было слова Россия. Но, к счастью для нас и к большому сожалению для Порошенко, это желание никогда не сбудется. Поэтому, честно говоря, стыдно это всё слушать. Ну давайте тогда вешать бандеровские флаги по всему миру, которые сейчас так радуют руководство Украины», — сказал он, отреагировав на слова о том, что российский флаг не должен развеваться нигде.

Джабаров также отметил, что в Европе постепенно начинают прозревать насчет Украины.

«Мне кажется, что агония, которая, по сути, уже началась у нынешнего украинского режима, продолжится. И огромное разочарование, на мой взгляд, постигло европейцев, которые сначала поддержали Порошенко и киевскую хунту», — заключил сенатор, отметив, что действующая власть ведет страну в тупик.