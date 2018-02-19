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МИД Германии и соратники Меркель разошлись по вопросу РФ
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Соратников Меркель возмутило предложение о поэтапном снятии санкций с РФ 

Ридус 5 часов назад
Фото: © Metropolico.org/flickr.com
Представители Христианско-демократического союза (ХДС), председателем которого является канцлер Германии Ангела Меркель, раскритиковали прозвучавшее накануне предложение главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля о постепенном ослаблении антироссийских санкций.
«До тех пор пока российское правительство не выполняет Минские соглашения, любезность в вопросе санкций является совершенно неверным сигналом», — заявил председатель комитета по внешним делам в Бундестаге Норберт Реттген в интервью изданию Bild am Sonntag.
Замглавы фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль назвал предложение Габриэля «противоречащим результату коалиционных переговоров». «Постепенное ослабление санкций нами не рассматривается», — подчеркнул политик.
Министр иностранных дел Германии в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности не исключил возможности поэтапного снятия санкций с России в случае размещения миссии ООН в Донбассе. «Мы должны добиться перемирия на Украине. Я считаю идею российского президента о голубых касках правильной. Если это удастся, то мы начнем пошагово снимать санкции», — цитирует его ТАСС.
Кроме того, Габриэль заявил о необходимости улучшения отношений Евросоюза и России, добавив, что Германия готова стать посредником в этом процессе.
Сама Меркель неоднократно подчеркивала, что вопрос о возможном ослаблении санкций увязывается с выполнением Россией Минских соглашений. Россия, в свою очередь, не раз указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
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