МИД Германии и соратники Меркель разошлись по вопросу РФ

Соратников Меркель возмутило предложение о поэтапном снятии санкций с РФ

Замглавы фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль назвал предложение Габриэля «противоречащим результату коалиционных переговоров». «Постепенное ослабление санкций нами не рассматривается», — подчеркнул политик.

Министр иностранных дел Германии в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности не исключил возможности поэтапного снятия санкций с России в случае размещения миссии ООН в Донбассе. «Мы должны добиться перемирия на Украине. Я считаю идею российского президента о голубых касках правильной. Если это удастся, то мы начнем пошагово снимать санкции», — цитирует его ТАСС

Кроме того, Габриэль заявил о необходимости улучшения отношений Евросоюза и России, добавив, что Германия готова стать посредником в этом процессе.

Сама Меркель неоднократно подчеркивала, что вопрос о возможном ослаблении санкций увязывается с выполнением Россией Минских соглашений. Россия, в свою очередь, не раз указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.