Германия назвала условие снятия санкций с России

Глава МИД ФРГ: ЕС может начать снимать санкции с РФ после ввода миссии ООН в Донбасс

"Мы должны добиться перемирия на Украине. Я считаю идею российского президента о голубых касках правильной. Если это удастся, то мы начнем пошагово снимать санкции", — отметил Габриэль. Европейский союз может начать пошаговую отмену санкций с России, если удастся реализовать идею о вводе миссии ООН в Донбасс. Об этом сообщил в субботу глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, правительство Германии намерено улучшать отношения Европейского союза с Россией, несмотря на разные точки зрения. "Правительство [Германии] намерено вновь улучшить отношения [Евросоюза] с Россией. Разумеется, есть разные точки зрения, но, несмотря на это, Россия — наш большой европейский сосед. Это страна, с которой мы хотим стабильности на нашем континенте и лучшие отношения", — отметил Габриэль.