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Германия назвала условие снятия санкций с России
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Глава МИД ФРГ: ЕС может начать снимать санкции с РФ после ввода миссии ООН в Донбасс 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Европейский союз может начать пошаговую отмену санкций с России, если удастся реализовать идею о вводе миссии ООН в Донбасс. Об этом сообщил в субботу глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы должны добиться перемирия на Украине. Я считаю идею российского президента о голубых касках правильной. Если это удастся, то мы начнем пошагово снимать санкции", — отметил Габриэль.
По его словам, правительство Германии намерено улучшать отношения Европейского союза с Россией, несмотря на разные точки зрения.
"Правительство [Германии] намерено вновь улучшить отношения [Евросоюза] с Россией. Разумеется, есть разные точки зрения, но, несмотря на это, Россия — наш большой европейский сосед. Это страна, с которой мы хотим стабильности на нашем континенте и лучшие отношения", — отметил Габриэль.
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