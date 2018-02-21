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В США проголосуют по «расследованию РФ»
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В палате представителей проголосуют по «российскому расследованию» 

РИА Новости 21 февраля 2018
Фото: © РИА Новости / Алексей Агарышев
Комитет по разведке палаты представителей конгресса США проголосует 22 марта по отчету о расследовании "российского вмешательства" в американские выборы.
Как сообщается на сайте комитета, планируется принятие "Отчета Следственного комитета по активным действиям России в ходе президентских выборов 2016 года".
Ранее комитет по разведке заявил, что по завершении активной фазы расследования не обнаружил какого-либо "сговора" предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией. Это мнение поддерживает республиканское большинство в комитете. При этом обе партии согласны, что "российское вмешательство" в выборы имело место.
Американские спецслужбы обвиняют Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году, расследование на эту тему ведут спецпрокурор Роберт Мюллер и комитеты по разведке палаты представителей и сената. Ранее Мюллер предъявил обвинения 13 россиянам и трем российским компаниям во вмешательстве в выборы.
Россия опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Кремль и Белый дом также опровергли подозрения в "сговоре Трампа с Россией".
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