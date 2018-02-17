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Порошенко требует запретить флаг РФ во всем мире
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Порошенко захотел запретить российский флаг во всем мире 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в попытках "разрушить демократии" и заявил, что российский флаг "не должен развеваться где-либо". Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.
Выступая на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности, Порошенко высказался против проведения в Крыму выборов российского президента и восстановления полномочий России в Парламентской Ассамблее Совета Европы. "Северный поток-2" украинский президент назвал "политической и энергетической экспансией" Москвы и проектом, который "не имеет ничего общего с экономическими интересами".
"Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей. В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских Играх 2018 года", — заявил Порошенко.
Президент Украины также обвинил Россию в "развязывании гибридной войны, постепенно превращающейся в мировую".
"Российский флаг не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы", — заключил он. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Она не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Также в Кремле категорически отвергали обвинения в причастности России к хакерским атакам на различные зарубежные структуры, в Москве называли их бездоказательными и беспочвенными.
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