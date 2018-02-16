Россия запускает судебный процесс против США

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Лавров объявил об исках из-за захвата дипсобственности 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Москва запускает судебные иски против США из-за рейдерского захвата дипломатической собственности РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Euronews.
Лавров отметил, что отношения России и США ухудшились во время президентства Дональда Трампа, и в первую очередь об этом свидетельствует захват российской дипсобственности.
«Это — жизнь, хотя конечно печально, что при Трампе за время его президентства наши отношения не улучшились по сравнению с тем, что было в период демократической администрации, и даже в известной степени ухудшились, я имею в виду, конечно же, отъем, рейдерский захват нашей дипломатической собственности, что противоречит не только венским конвенциям, но и всем принципам, на которых зиждется американская конституция и американское общество, частная собственность священна. Это положение было попрано, и мы сейчас запускаем, как мы уже говорили, судебные иски в США», — сказал Лавров.
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О том, что Москва завершила подготовку к началу судебной процедуры по поводу отъема российской дипсобственности глава МИД сообщал в январе 2018 года.
Напомним, что 2 сентября 2017 года власти США закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находились в госсобственности РФ и обладали дипломатическим иммунитетом.
 Ещё 4 источника 
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