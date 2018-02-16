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США выдвинули обвинения против 13 россиян
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США выдвинули обвинения против 13 россиян из-за «вмешательства в выборы» 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Офис Генпрокурора США выдвинул обвинения против 13 граждан РФ в связи с "вмешательством в выборы". Документ опубликован на сайте министерства юстиции США.
Известно, что в данном списке значится бизнесмен Евгений Пригожин.
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