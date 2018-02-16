«Намерены навеки поселиться в Сирии»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия США в Сирии нарушают все дававшиеся ранее обещания. «Американский спецназ и другие подразделения находятся „на земле“ в Сирии незаконно, без какого-либо приглашения со стороны Дамаска (легитимного правительства) или мандата со стороны Совета Безопасности ООН», — сказал Лавров в интервью телеканалу Euronews.
Российский министр предположил, что у США должна быть «какая-то стратегия, которая, думаю, заключается в том, чтобы навеки поселиться в Сирии со своими вооружёнными силами».
«То же самое они хотят сделать сейчас в Ираке и Афганистане, вопреки всем дававшимся ранее обещаниям. Они уже ведут дело к тому, чтобы огромный кусок сирийской территории обособить от остальной страны в нарушение суверенитета территориальной целостности САР. Там они создают квази-местные органы власти, всячески пытаются создать там какое-то автономное образование, опираясь на курдов», — подчеркнул глава МИД России.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон огласил планы бессрочного военного присутствия в Сирии.