«Намерены навеки поселиться в Сирии»

«То же самое они хотят сделать сейчас в Ираке и Афганистане, вопреки всем дававшимся ранее обещаниям. Они уже ведут дело к тому, чтобы огромный кусок сирийской территории обособить от остальной страны в нарушение суверенитета территориальной целостности САР. Там они создают квази-местные органы власти, всячески пытаются создать там какое-то автономное образование, опираясь на курдов», — подчеркнул глава МИД России.

Российский министр предположил, что у США должна быть «какая-то стратегия, которая, думаю, заключается в том, чтобы навеки поселиться в Сирии со своими вооружёнными силами».