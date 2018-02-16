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ЦИК откроет избирательные комиссии в 145 странах
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Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

ЦИК откроет 385 избирательных комиссий в 145 странах 

РИА Новости 16 февраля 2018
Фото: РИА Новости
За пределами РФ к выборам президента страны созданы 385 избирательных комиссий на территории 145 государств, гласят данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.
"Число иностранных государств, на территории которых созданы избирательные комиссии — 145. Число избирательных комиссий, созданных за пределами территории России — 385", — такие данные члены ЦИК презентовали журналистам в рамках церемонии получения напечатанных бюллетеней для голосования на выборах президента в АО "Гознак" в пятницу.
Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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