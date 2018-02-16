ЦИК просит отклонить иск Собчак

"Мое заявление не направлено против Владимира Путина лично и не связано с оценкой его деятельности", — сказала истица, выступая на заседании суда. По мнению Собчак, сменяемость власти соответствует интересам страны. "Власть должна быть сменяемой, даже когда народ говорит, что он хочет несменяемой власти", — сказала она.

Собчак оспаривает участие Путина в выборах, так как он занимал пост президента России в общей сложности три раза. В исковом заявлении она ссылается на ч. 3 ст. 81 Конституции РФ, которая ограничивает двумя сроками возможность занимать президентский пост одному лицу. При этом в ЦИК ранее пришли к выводу, что речь в Конституции идет об ограничении на более чем два президентских срока подряд.