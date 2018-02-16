ЦИК просит отклонить иск Собчак

Представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в пятницу попросил Верховный суд России отклонить иск Ксении Собчак с требованием отмены регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента, передает корреспондент ТАСС.
"ЦИК не признает требований, содержащихся в исковых заявлениях Ксении Собчак. Правовая позиция ЦИК ранее выражалась и остается неизменной. Она сводится к мысли о том, что регистрация Путина в качестве кандидата в президенты является законной", — сказал в суде представитель ЦИК Дмитрий Воронин.
Собчак оспаривает участие Путина в выборах, так как он занимал пост президента России в общей сложности три раза. В исковом заявлении она ссылается на ч. 3 ст. 81 Конституции РФ, которая ограничивает двумя сроками возможность занимать президентский пост одному лицу. При этом в ЦИК ранее пришли к выводу, что речь в Конституции идет об ограничении на более чем два президентских срока подряд.
"Мое заявление не направлено против Владимира Путина лично и не связано с оценкой его деятельности", — сказала истица, выступая на заседании суда. По мнению Собчак, сменяемость власти соответствует интересам страны. "Власть должна быть сменяемой, даже когда народ говорит, что он хочет несменяемой власти", — сказала она.
Как отметил представитель ЦИК, обращение Собчак с иском в суд может быть расценено как злоупотребление правом.
"Общеизвестно, что не было ни одного судебного акта, который мог бы подтвердить позицию истцов, поэтому нет оснований расценивать позицию истцов иначе, как их личные заявления", — заявил Воронин.
По его словам, иск Собчак — это попытка легитимизировать личные оценки общественного деятеля с помощь права.
"ЦИК в своих решениях следует закону, а не домыслам", — добавил юрист.
Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев ранее заявил ТАСС, что тема выдвижения Владимира Путина на пост президента неоднократно обсуждалась и "позиция ЦИК по данному вопросу давно определена". При этом он отметил, что право на обращение в суд Собчак есть. Она выдвинута на выборы президента от партии "Гражданская инициатива", Путин баллотируется как самовыдвиженец. Выборы пройдут 18 марта.