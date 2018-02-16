МИД назвал условия продления договора СНВ

МИД назвал условия, при которых обсудит продление Договора о СНВ

"Мы будем готовы обсудить этот вопрос с американской стороной после урегулирования проблем исключения ею из засчета по Договору средств СНВ, которые США объявляют "переоборудованными", — говорится в материалах МИД РФ, переданных для обсуждения в комитет ГД по международным делам, в ответ на вопрос о готовности продлить договор о СНВ еще на пять лет. Россия будет готова обсудить вопрос о продлении с США Договора о СНВ на пять лет после урегулирования американской стороной ряда проблем, следует из материалов МИД РФ , которые находятся в распоряжении РИА Новости

Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

Срок действия договора — десять лет, до 2021 года.

США заявляют, что выполнили свои обязательства еще в августе 2017 года. Как сообщила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт, США рассчитывают на продолжение выполнения Договора и полагают, что ДСНВ делает отношения с РФ более стабильными и улучшает безопасность США и их союзников.

В Москве также заявляют, что полностью выполнили свои обязательства по сокращению СНВ. При этом в МИД РФ сообщили, что Россия не может подтвердить, что США полностью привели свои стратегические наступательные вооружения в соответствие с договором по СНВ.