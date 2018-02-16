Дипломаты из РФ столкнулись с препятствиями в Латвии

Дипломаты рассказали о препятствиях в Латвии при подготовке к выборам президента России

В Латвии власти не разрешили открыть дополнительный избирательный участок в Риге для голосования на выборах президента России. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу посольства России в Латвии.

"К сожалению, на этот раз мы столкнулись с некоторыми препятствиями административного характера — так, латвийские власти не разрешили открыть дополнительный участок в Доме Москвы", — говорится в заявлении. Отмечается также, что в таких удаленных от столицы Латвии городах, как Даугавпилса и Лиепаи, еще не согласовано проведение досрочного голосования.

"В настоящее время с ЦИК России согласуется вопрос проведения досрочного голосования для российских граждан, проживающих за пределами Риги, Даугавпилса и Лиепаи. Полная ясность по этому вопросу будет в последней декаде февраля", — заявили в посольстве. Дипломаты заметили, что этот участок был востребован во время выборов в Госдуму России в 2016 году. Поскольку Дом Москвы не станет участком для голосования, возрастет нагрузка на другие участки, а это приведет к очередям.