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Дипломаты из РФ столкнулись с препятствиями в Латвии
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Дипломаты рассказали о препятствиях в Латвии при подготовке к выборам президента России 

Газета.Ru 16 февраля 2018
Фото: РИА Новости
В Латвии власти не разрешили открыть дополнительный избирательный участок в Риге для голосования на выборах президента России. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу посольства России в Латвии.
Отмечается также, что в таких удаленных от столицы Латвии городах, как Даугавпилса и Лиепаи, еще не согласовано проведение досрочного голосования.
"К сожалению, на этот раз мы столкнулись с некоторыми препятствиями административного характера — так, латвийские власти не разрешили открыть дополнительный участок в Доме Москвы", — говорится в заявлении.
Дипломаты заметили, что этот участок был востребован во время выборов в Госдуму России в 2016 году. Поскольку Дом Москвы не станет участком для голосования, возрастет нагрузка на другие участки, а это приведет к очередям.
"В настоящее время с ЦИК России согласуется вопрос проведения досрочного голосования для российских граждан, проживающих за пределами Риги, Даугавпилса и Лиепаи. Полная ясность по этому вопросу будет в последней декаде февраля", — заявили в посольстве.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти на Украине не способны обеспечить порядок у посольств и консульств в день выборов президента России, поэтому российская сторона обратилась за помощью к ОБСЕ.
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