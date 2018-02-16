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Выборы президента могут перевести в электронную форму
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В Госдуме предложили перевести выборы президента в электронную форму на базе блокчейн 

RT на русском 16 февраля 2018
Фото: globallookpress.com © Anton Belitsky
Депутат Госдумы Василий Власов предложил перевести выборы президента России, губернаторов и депутатов нижней палаты парламента в электронную форму на базе блокчейн. Письмо с соответствующей инициативой (есть в распоряжении RT) направлено главе ЦИК Элле Памфиловой. Депутат пояснил, что для электронных выборов высших органов государственной власти необходимо создать специальный функционал портала госуслуг и совместить его с ГАС «Выборы».
Власов уверен, что это позволит повысить количество проголосовавших, снизит нагрузку на госбюджет, исключит возможность фальсификаций, а система блокчейн предотвратит возможность внешнего вмешательства в избирательный процесс.
«Прошу Вас рассмотреть возможность перехода процесса осуществления голосования на выборах высших органов государственной власти Российской Федерации в электронную форму», — следует из обращения.
Парламентарий добавил, что поначалу дистанционные выборы можно организовать в виде пилотного проекта в одном из регионов, например — в Москве, и в случае успеха распространить опыт на выборы более высокого уровня и другие субъекты страны.
По замыслу автора инициативы, на перевод выборов в дистанционную форму необходимо несколько лет переходного периода. В это время можно совместить интернет-голосование и голосование на избирательных участках.
Ранее в ЦИК рассказали, каким образом граждане смогут в режиме онлайн рассказать о ходе голосования на президентских выборах, которые пройдут в России 18 марта 2018 года.
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