Кадыров пожелал Путину пожизненно управлять страной

«Желаю нашему Президенту, Верховному Главнокомандующему, долгих лет жизни, чтобы он пожизненно управлял государством. А мы будем всегда преданно служить ему и решать все поставленные задачи на высшем уровне!» — написал Кадыров. В своем Telegram-канале Кадыров опубликовал пост, посвященный 11-летию его нахождения на посту главы Чечни, в котором поблагодарил президента России Владимира Путина за все, что тот сделал для республики.

Напомним, в ноябре 2014 года президент России Владимир Путин заявил, что не собирается оставаться президентом пожизненно. По словам Путина, его преемника определит на демократических выборах народ, а не конкретные чиновники.