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Кадыров пожелал Путину пожизненно управлять страной
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Кадыров пожелал Путину пожизненно управлять страной 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров в социальных сетях пожелал президенту России Владимиру Путину пожизненно управлять государством.
В своем Telegram-канале Кадыров опубликовал пост, посвященный 11-летию его нахождения на посту главы Чечни, в котором поблагодарил президента России Владимира Путина за все, что тот сделал для республики.
«Желаю нашему Президенту, Верховному Главнокомандующему, долгих лет жизни, чтобы он пожизненно управлял государством. А мы будем всегда преданно служить ему и решать все поставленные задачи на высшем уровне!» — написал Кадыров.
В конце января ЦИК России завершил прием подписей в поддержку претендентов на президентский пост. Осталось восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).
Напомним, в ноябре 2014 года президент России Владимир Путин заявил, что не собирается оставаться президентом пожизненно. По словам Путина, его преемника определит на демократических выборах народ, а не конкретные чиновники.
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