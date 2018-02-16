В правительстве испугались подкрашенного спирта

«Меня пугает, когда вместо коньяка на полках появляется чистый спирт с красителем, который в него добавляют и продают под маркой коньяк, — заявил он. — У нас много, что не соответствует ГОСТу. Когда говорим о том, что коньяк должен производиться из определенного типа винограда — а он вообще не произрастает на территории Российской Федерации — все равно продолжает называться коньяком». Правительство России намерено до конца года разработать изменения в законодательство, которое исключит возможность продажи суррогатов под видом коньяка и шампанского. Об этом агентству РИА Новости рассказал вице-премьер Александр Хлопонин

Агентство поясняет, что в настоящее время отсутствует запрет на продажу ненастоящего коньяка и шампанского, так как их несоответствие ГОСТу не является основанием для снятия с полок магазинов. «Мы сейчас постепенно, в рамках регулирующего отрасль закона, потихоньку подходим к решению. В этом году хотим завершить, все закончить и радоваться, что люди пьют качественные напитки», — сказал Хлопонин.

22 ноября 2017 года Хлопонин посетовал на то, что около 40 процентов коньяка на российском рынке являются фальсификатом.