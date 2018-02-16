Турчинов о «возвращении» Крыма: СБУ «предали» страну

Турчинов объяснил «потерю» Крыма предательством сотрудников СБУ

"СБУ не выходила с предложением проведения АТО, — цитирует РИА Новости его слова. — Я могу объяснить, почему они не выходили с таким предложением. Потому что из работников СБУ, я даю официальные данные, которые есть в деле, в Военной прокуратуре, 90 процентов предали. При такой тотальной измене не было кому из СБУ проводить в Крыму АТО ". Киев отказался от "антитеррористической операции" в Крыму, так как большинство сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) "предали" свою страну. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Александр Турчинов

Ранее глава СНБОУ, отвечая в суде на вопросы адвокатов экс-президента Виктора Януковича , заявил, что Украина не объявила войну России в 2014 году из-за наличия у Москвы ядерного оружия.

Крым вошел в состав РФ после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума. За воссоединение с Россией тогда проголосовали 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале того же года.