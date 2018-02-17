Посольство России направило МИД Украины ноту протеста

Посольство России направило МИД Украины ноту протеста в связи с погромом в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве и призвало власти привлечь зачинщиков нападения к ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе диппредставительства.

В субботу около 30 радикалов ворвались в РЦНК и устроили там погром. По словам руководителя центра Константина Воробьева, члены ультраправых организаций причинили зданию значительный материальный ущерб.

"Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности, а также принять исчерпывающие и действенные меры по недопущению подобных акций в будущем. Посольство направило в МИД Украины ноту протеста", — говорится в сообщении.

По информации посольства России, ультраправые расписали в РЦНК стены оскорбительными антироссийскими лозунгами, уничтожили информационные и выставочные стенды, залили краской камеры видеонаблюдения, сожгли российский флаг. В дипведомстве также выразили возмущение очередной наглой агрессивной выходкой в отношении РЦНК, проведенной в нарушение положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и двустороннего межправительственного Соглашения о создании и функционировании культурных центров 1998 года.