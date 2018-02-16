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Суд рассмотрит жалобу Собчак на Путина
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Верховный суд рассмотрит жалобу Собчак на регистрацию Путина на выборах 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Агарышев
Верховный суд (ВС) РФ в пятницу рассмотрит жалобу кандидата в президенты Ксении Собчак на регистрацию Владимира Путина, баллотирующегося на президентских выборах, сообщает официальный сайт суда.
"Дело принято к производству. Судебное заседание состоится 16 февраля в 10.00", — говорится в карточке дела.
В исковом заявления, копия которого есть у РИА Новости, Собчак утверждает, что Путин "не имеет права выдвигаться" из-за того, что он неоднократно избирался президентом России, а также был и.о. главы государства с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года.
Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила РИА Новости, что не видела этого иска, но назвала доводы, которые выдвинула СОбчак, несостоятельными.
Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
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