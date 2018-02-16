Ещё
Бэннон 20 часов отвечал на вопросы по «российскому делу»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Бэннон более 20 часов отвечал на вопросы по «российскому делу» 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: © AP Photo / Andrew Harnik
Эск-советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон в общей сложности более 20 часов отвечал на вопросы спецпрокурора по "российскому вмешательству" на этой неделе, сообщает телеканал NBC.
Как сообщает телеканал, Бэннон встретился с командой спецпокурора Мюллера несколько раз, в общей сложности, он отвечал на вопросы около 20 часов.
В четверг экс-советник президента также принял участие в закрытых слушаниях в комитете по развдеке палаты представителей конгресса, который также раследует вменяемое России вмешательство в выборы и предполагаемый сговор предвыборной команды трампа с Москвой. Как сообщил член комитета Адам Шифф, по итогам слушаний, Бэннон отказался отвечать на вопросы членов комитета в полном объеме. По словам Шиффа, Бэннон отказался говорить о периоде после победы президента на выборах, а также после своей отставки. Законодатель рассказал, что Бэннон сообщил членам комитета, что уполномочен дать ответы лишь на 25 вопросов, предварительно утвержденных Белым домом, и отвечал на них исключительно отрицательно.
Бэннон занимал должность старшего советника Белого дома по стратегическим вопросам в январе-августе 2017 года. В последние недели президент Трамп публично поссорился с Бэнноном, заявив, что тот "потерял рассудок". Поводом послужили интервью Бэннона для книги о президентстве Трампа, в которой администрация предстала в нелестном свете.
В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
РИА Новости: последние новости
В Госдуме ответили на требование Киева отремонтировать флот в Крыму Верховный суд рассмотрит жалобу Собчак на регистрацию Путина на выборах Алиханов прокомментировал строительство Литвой забора на границе с Россией
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пилоты Ан-148 поругались во время крушения322
Предложено новое решение пенсионной проблемы69
Названа дата введения продуктовых карточек158
«Никому ничего не должна»: в РФ ответили на требования Киева496
В московском метро произошел сбой8
Видео
01:07
Про самого жестокого маньяка России снимут сериал
Криминал Происшествия
01:39
В кабине была паника. МАК расшифровал самописец Ан-148
Происшествия
00:00
«Новая агрессия»: Опубликовано видео авиаудара по военным в Сирии
Армия В мире
00:58
Даже удар в морду не вывел кота из себя
Общество
00:26
Охранники «Пятерочки» измочалили подростка
Происшествия
00:42
В Химках полыхает пожар
Происшествия Общество
03:08
65-летняя бабуля-таксист ищет романтику в Самаре
Общество
02:58
Чем «Гусарская баллада» не угодила Екатерине Фурцевой
Шоу-бизнес
03:42
В МИД рассказали о гибели россиян в Сирии
Армия В мире
00:46
Глюк'oZу увидели без обручального кольца
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение