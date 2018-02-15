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«Никому ничего не должна»: в РФ ответили на требования Киева
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В Госдуме ответили на требование Киева отремонтировать флот в Крыму 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия "никому ничего не должна" в вопросе возврата Киеву военной техники из Крыма, заявил РИА Новости замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин (ЕР). Избранный от Крыма депутат Руслан Бальбек (ЕР) поддержал, что Россия чинить эту технику не будет.
>> Киев потребовал у РФ отремонтировать корабли в Крыму
Ранее российский президент Владимир Путин заявил о готовности Москвы передать Киеву военную технику из Крыма. В четверг Михаил Коваль, исполнявший обязанности министра обороны Украины в 2014 году, заявил, что Россия должна сначала отремонтировать оставленную в Крыму военную технику и уже после этого передать ее Украине.
"Россия — в данном случае, я имею ввиду — никому ничего не должна", — прокомментировал Швыткин.
По мнению депутата, то, что Россия готова отдать технику, "можно расценивать как жест доброй воли". "Если они эту технику не хотят брать — ну не хотят, это их вопросы. Заставлять насильно мы их не будем", — добавил парламентарий.
"Все угрозы, связанные с необходимостью России чинить украинские корабли, — это страсть к дармовщине. Как говорится: "Хотят въехать в рай на чужой спине", — заявил РИА Новости в свою очередь Бальбек.
"Только наша страна подобной благотворительностью не занимается, и украинские корабли чинили и будут чинить только их военно-морские ведомства. Россия в подобных "субботниках" принимать участия не будет", — добавил он.
Депутат добавил, что украинскому генералу сначала следовало бы узнать, в каком состоянии корабли были в 2014 году.
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