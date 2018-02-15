«Никому ничего не должна»: в РФ ответили на требования Киева

В Госдуме ответили на требование Киева отремонтировать флот в Крыму

"Россия — в данном случае, я имею ввиду — никому ничего не должна", — прокомментировал Швыткин. Ранее российский президент Владимир Путин заявил о готовности Москвы передать Киеву военную технику из Крыма. В четверг Михаил Коваль , исполнявший обязанности министра обороны Украины в 2014 году, заявил, что Россия должна сначала отремонтировать оставленную в Крыму военную технику и уже после этого передать ее Украине.

"Все угрозы, связанные с необходимостью России чинить украинские корабли, — это страсть к дармовщине. Как говорится: "Хотят въехать в рай на чужой спине", — заявил РИА Новости в свою очередь Бальбек. По мнению депутата, то, что Россия готова отдать технику, "можно расценивать как жест доброй воли". "Если они эту технику не хотят брать — ну не хотят, это их вопросы. Заставлять насильно мы их не будем", — добавил парламентарий.

"Только наша страна подобной благотворительностью не занимается, и украинские корабли чинили и будут чинить только их военно-морские ведомства. Россия в подобных "субботниках" принимать участия не будет", — добавил он.

Депутат добавил, что украинскому генералу сначала следовало бы узнать, в каком состоянии корабли были в 2014 году.